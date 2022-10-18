Гаврилов: «Российскому игроку практически невозможно выиграть «Золотой мяч»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о том, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

«Ну а что? Парень забивает постоянно. Все выполняет, что нужно от нападающего. Молодец. В последнее время постоянно Месси и Роналду выигрывали «Золотой мяч». Хотя один раз Левандовски можно было дать, он заслужил. Бензема в этом году вытянул, конечно, «Реал», сыграл решающую роль во всех его победах», — цитирует «РБ Спорт» Гаврилова.

Бывший футболист ответил на вопрос, когда игрок из России сможет получить «Золотой мяч».

«Ох, не знаю. У нас это практически невозможно. И уровень слабый, и футболистов нет. Нет такого, кто бы мне нравился. У нас вообще мало россиян в клубах РПЛ. Много привозных людей, но это очень средний уровень. Даже обсуждать нечего», — резюмировал он.