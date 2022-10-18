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Гаврилов: «Российскому игроку практически невозможно выиграть «Золотой мяч»

Мария Гусева
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Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов отреагировал на новость о том, что нападающий «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча».

«Ну а что? Парень забивает постоянно. Все выполняет, что нужно от нападающего. Молодец. В последнее время постоянно Месси и Роналду выигрывали «Золотой мяч». Хотя один раз Левандовски можно было дать, он заслужил. Бензема в этом году вытянул, конечно, «Реал», сыграл решающую роль во всех его победах», — цитирует «РБ Спорт» Гаврилова.

Бывший футболист ответил на вопрос, когда игрок из России сможет получить «Золотой мяч».

«Ох, не знаю. У нас это практически невозможно. И уровень слабый, и футболистов нет. Нет такого, кто бы мне нравился. У нас вообще мало россиян в клубах РПЛ. Много привозных людей, но это очень средний уровень. Даже обсуждать нечего», — резюмировал он.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/yurij-gavrilov-kogda-nash-igrok-vy-igraet-zolotoj-myach-e-to-nevozmozhno/
Карим Бензема
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
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Ахмат – Торпедо
 - : -
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Урал – Кр. Советов
 - : -
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 5
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