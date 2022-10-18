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Полузащитник «Спартака» Литвинов пропустит около 2 недель из-за травмы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2), сообщает Metaratings.

21-летний россиянин прошел дополнительное медицинское обследование, по итогам которого у него выявили незначительное мышечное повреждение.

В сезоне-2022/23 Литвинов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Спартак».

Источник: https://metaratings.ru/news/poluzashchitnik-spartaka-litvinov-propustit-okolo-dvukh-nedel-iz-za-travmy-1388493/
Руслан Литвинов
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