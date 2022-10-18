Полузащитник «Спартака» Литвинов пропустит около 2 недель из-за травмы

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов пропустит около двух недель из-за травмы, полученной в матче 13-го тура РПЛ против ЦСКА (2:2), сообщает Metaratings.

21-летний россиянин прошел дополнительное медицинское обследование, по итогам которого у него выявили незначительное мышечное повреждение.

В сезоне-2022/23 Литвинов забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Спартак».