Мостовой назвал лучшие летние трансферы в РПЛ

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о лучших новичках в РПЛ в прошедшее летнее трансферное окно.

«Думаю, Перрен, Жерсон и Жедсон — лучшие трансферы лета. Там только небольшая разница в цене у них. По игре могу выделить спартаковца, мне он нравится», — сказал Мостовой «СЭ».

Перрен сыграл за «Краснодар» 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

На счету Жерсона 6 игр за «Зенит» и ни одного результативного действия. Жедсон провел за «Спартак» 5 встреч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.