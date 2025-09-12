Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

Мостовой назвал лучшие летние трансферы в РПЛ

Александр Абустин
корреспондент

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» поделился мнением о лучших новичках в РПЛ в прошедшее летнее трансферное окно.

«Думаю, Перрен, Жерсон и Жедсон — лучшие трансферы лета. Там только небольшая разница в цене у них. По игре могу выделить спартаковца, мне он нравится», — сказал Мостовой «СЭ».

Перрен сыграл за «Краснодар» 6 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

На счету Жерсона 6 игр за «Зенит» и ни одного результативного действия. Жедсон провел за «Спартак» 5 встреч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Жедсон Фернандеш, Жерсон и&nbsp;Хорхе Карраскаль.РПЛ — в топ-10 европейских лиг по тратам, «Зенит» и «Спартак» вложились в новичков больше всех. Итоги летнего трансферного окна в РПЛ

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Александр Мостовой
Гаэтан Перрен
Жедсон Фернандеш
Жерсон
РПЛ
Читайте также
Чемпионат мира по дзюдо 2026: основная информация о турнире
Сборной России теперь можно играть даже с Нарнией, а последние матчи показали светлое будущее. Почему команда Карпина развернула к себе экспертов
«Неважно, как забивать». Капризов идет в графике легенд НХЛ
Популярное видео
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Португалия — Норвегия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Нидерланды — Сербия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Дания: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
Греция — Германия: Лига наций, 4-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Волга»: ФНЛ, 21-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Испания — Чехия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Хорватия — Англия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Франция — Италия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Турция: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Дания — Португалия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Греция — Нидерланды: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Германия — Сербия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Уэльс — Норвегия: Лига наций, 3-й тур, видеообзор матча
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Батраков: «Во время гимна ЛЧ чуть не прослезился»
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Испания — Хорватия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Чехия — Англия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Бельгия — Франция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Турция — Италия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Норвегия — Португалия: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Германия — Греция: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Сербия — Нидерланды: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
Дания — Уэльс: Лига наций, 2-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Англия — Испания: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Чехия — Хорватия: Лига наций, 1-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 8-й тур: «Динамо» — «Спартак», «Балтика» — «Зенит» и другие матчи
Генсек РФС Митрофанов — о дисквалификации Станковича: «Решение было принято с учетом того, что Деян является рецидивистом»
Глушаков — о словах Сакича про плохое отношение судей к «Спартаку»: «Люди ищут себе отговорки, не надо оправдываться»
ЭСК поддержала три решения Егорова в матче «Динамо» — «Спартак»
Станковичу дали месяц дисквалификации. Это конец эпохи сербского тренера в «Спартаке»?
Семин предложил реформу в российском футболе после дисквалификации Станковича
Гайич дисквалифицирован на два матча за агрессивное поведение в игре с «Ростовом», один — условно
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Титов о смерти Хаджи: «Уходят великие люди. Того «Спартака», который был в 90-е, уже нет»

Тихонов — о смерти Хаджи: «Все годы, которые я провел в «Спартаке», он был душой клуба»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости