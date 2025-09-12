Тихонов — о смерти Хаджи: «Все годы, которые я провел в «Спартаке», он был душой клуба»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Андрей Тихонов в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть бывшего администратора и генерального менеджера красно-белых Александра Хаджи.

«С Хаджи мы были знакомы давно, с тех времен, когда я только пришел в «Спартак» молодым футболистом. Он был отличным и улыбчивым человеком, всегда нас поддерживал. Все годы, которые я провел в «Спартаке», он был душой клуба, очень близким человеком к Олегу Ивановичу Романцеву. Он был патроном команды! Очень жаль...Время идет, уходят люди...Но это жизнь», — сказал Тихонов «СЭ».

Хаджи ушел из жизни 11 сентября. В «Спартаке» он работал с 1983 по 2008 год сначала на должности администратора команды, а в последние годы — генеральным менеджером. Вместе со «Спартаком» Хаджи завоевал 11 золотых медалей чемпионов страны, 7 серебряных, 3 бронзовых и выиграл 4 Кубка страны.