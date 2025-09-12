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Титов о смерти Хаджи: «Уходят великие люди. Того «Спартака», который был в 90-е, уже нет»

Константин Белов
Корреспондент

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» отреагировал на смерть бывшего администратора и генерального менеджера красно-белых Александра Хаджи.

«К сожалению, у Александра Леонидовича были проблемы со здоровьем. И в последнее время он находился в больнице. Мы очень близко и постоянно общались с ним по телефону. Уходят великие люди. Того «Спартака», который был в 90-е, уже нет. Ушли из жизни начальник команды Валерий Жиляев, оператор Александр Святкин, Георгий Александрович Ярцев. Хочется сказать, что надо дорожить тем «Спартаком». Живы Олег Иванович Романцев, Ринат Файзрахманович Дасаев. Есть та плеяда, которая может рассказать о той команде. Поэтому цените время, которое было. Грустно и печально, что люди, с которыми я работал и познавал эмоции от чемпионств, Лиги чемпионов, матчей за сборную, уходят из жизни. В первую очередь у меня на ум приходит Александр Леонидович Хаджи. Он был правой рукой Олега Романцева и Константина Бескова на протяжении тридцати лет, и всегда был в топе. Александр Леонидович заслужил достойные проводы, и, надеюсь, что сегодняшний «Спартак» это понимает», — сказал Титов «СЭ».

Хаджи ушел из жизни 11 сентября. В «Спартаке» он работал с 1983 по 2008 год сначала на должности администратора команды, а в последние годы — генеральным менеджером. Вместе со «Спартаком» Хаджи завоевал 11 золотых медалей чемпионов страны, 7 серебряных, 3 бронзовых и выиграл 4 Кубка страны.

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Егор Титов
ФК Спартак (Москва)
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