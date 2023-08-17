Мостовой допустил, что «Краснодар» может «выстрелить» в этом сезоне

Бывший игрок сборной России по футболу Александр Мостовой оценил шансы «Краснодара» на чемпионство РПЛ в сезоне-2023/24.

«Краснодар» уже несколько лет все пытается. Когда-то же команда должна выстрелить. Любой клуб в какой-то момент может выстрелить, особенно когда в него вкладывают все что только можно. «Краснодар» — неплохая команда. В ней подобраны хорошие игроки. Их наставник мне нравится, потому что ведет себя приятно и делает свою работу. Когда-то удача должна к ним повернуться лицом, может быть это произойдет в этом сезоне. Но опять же, у команды есть два-три футболиста, которых при травмах будет сложно заменить. Как тогда? Сейчас пока рано о чем-то серьезном говорить. Ясно одно, что «Зенит» лихорадит с первого тура, этим должны пользоваться другие клубы», — приводит слова Мостового Betonmobile.

После четырех туров «Краснодар» занимает первую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков.

19 августа «Краснодар» встретится с «Локомотивом» в рамках пятого тура РПЛ. Начало — в 19:30 по мск.