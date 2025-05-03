«Краснодар» — «Рубин»: Сперцян реализовал пенальти на 5-й минуте

«Краснодар» вышел вперед в матче 27-го тура чемпионата России против «Рубина» — 1:0.

На 5-й минуте счет открыл Эдуард Сперцян, который реализовал пенальти. Судья назначил 11-метровый за игру защитника казанцев Алексей Грицаенко рукой.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Краснодар» — «Рубин».