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«Москва, красно-белая». Соболев описал эмоции после победы над «Динамо»

22:45
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
Александр Соболев. Фото ФК «Спартак»
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Нападающий «Спартака» Александр Соболев выложил новый пост в Instagram после победы в матче 22-го тура Тинькофф чемпионата России против «Динамо» (2:1).

Форвард стал автором победного гола в этой встрече, реализовав пенальти во втором тайме.

«Москва, красно-белая, — написал Соболев.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 22-й тур. «Динамо» — «Спартак» и другие матчи




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