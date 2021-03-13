РФС запросил информацию об избиении футболиста юношеской команды «Локомотива»
Российский футбольный союз (РФС) запросил информацию по поводу избиения игрока юношеской команды «Локомотива» после матча с «Чертаново», информирует ТАСС.
Ранее появилась информация, что игрок юношеской команды «Локомотива» Максим Шнапцев был избит после матча с «Чертаново».
«В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами «Локомотив» и «Чертаново». Подчеркнем, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы», — говорится в сообщении.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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