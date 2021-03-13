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РФС запросил информацию об избиении футболиста юношеской команды «Локомотива»

22:17

Российский футбольный союз (РФС) запросил информацию по поводу избиения игрока юношеской команды «Локомотива» после матча с «Чертаново», информирует ТАСС.

Ранее появилась информация, что игрок юношеской команды «Локомотива» Максим Шнапцев был избит после матча с «Чертаново».

«В настоящий момент РФС запросил информацию у клубов, чтобы разобраться в произошедшем инциденте после матча ЮФЛ-2 между командами «Локомотив» и «Чертаново». Подчеркнем, что Юношеская футбольная лига не место для агрессии и подобные случаи недопустимы», — говорится в сообщении.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10898461

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