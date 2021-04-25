Слуцкий о поражении «Рубина» от «Краснодара»: «Мы слишком уважали соперника»
21:46
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал поражение от «Краснодара» (0:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.
«Мы сыграли два абсолютно разных тайма. В первом не вступали в отбор, сидели глубоко, не было возможностей для атаки. Слишком уважали соперника. Это тоже опыт. Мы четко расписывали, как вступать в отбор, но все перестраховывались, и это привело к пропущенному голу. Во втором тайме перестроились, стали играть правильно, но, к сожалению, не использовали ряд моментов. Трудно надеяться на положительный итог, играя хорошо только один тайм с такой командой, как «Краснодар», — сказал в эфире «Матч Премьер» Слуцкий.
«Рубин» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России с 46 очками в 4 матчах.
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