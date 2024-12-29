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Московское «Динамо» поздравило Овечкина с голом в первом матче после возвращения

Руслан Минаев
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Московское «Динамо» поздравило нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина с голом в первом матче после возвращения.

«Давай, Ови! Все динамовская семья рядом. Ты сделал еще один шаг навстречу вечному рекорду», — говорится в сообщении «Динамо».

39-летний россиянин забил в концовке матча с «Торонто» (5:2), поразив пустые ворота.

Теперь у Овечкина 869 голов в североамериканской лиге за карьеру. По этому показателю он занимает второе место среди всех игроков НХЛ в истории после Гретцки, который забросил 894 шайбы за карьеру.

Александр Овечкин
ФК Динамо (Москва)
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«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
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 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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