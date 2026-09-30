Овечкин: «Я полностью здоров и готов к началу сезона»

Капитан и форвард «Вашингтона» Александр Овечкин заявил, что полностью восстановился после повреждения и готов к началу сезона.

Ранее 41-летний россиянин пропустил все предсезонные матчи «Кэпиталз» и не работал с командой на двух тренировках из-за травмы нижней части тела.

«Я справился с небольшой травмой, полученной ранее на тренировочном сборе, полностью здоров и готов к началу сезона», — приводит журналистка Сэмми Силбер слова Овечкина.

В первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2026/27 «Вашингтон» в ночь со 2 на 3 октября на выезде сыграет с «Каролиной». Овечкин включен в состав «Кэпиталз» на эту игру.

Сезон-2026/27 станет 22-м для Овечкина в НХЛ. Нападающий является рекордсменом регулярных чемпионатов лиги по количеству голов — 929 шайб в 1573 матчах.

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