Московский «Спартак» 13 июля сыграет со «Спартаком» из Сербии

Московский «Спартак» объявил о начале продаж билетов на товарищеский матч со «Спартаком» из Суботицы (Сербия).

Игра пройдет 13 июля на «Лукойл Арене». Начало в 17.00 по московскому времени.

«Спартак» (Суботица) выступает в сербской суперлиге. В сезоне-2024/25 занял 12-е место.