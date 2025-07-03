Мостовой — о скандалах в российском футболе: «Не у всех есть совесть. На первом месте у них стоят деньги»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на количество скандалов вокруг российского футбола в межсезонье.

«Рано или поздно это должно было произойти. Где-то это копилось. Не у всех же совесть есть. Если человек поступает нечестно, то зло где-то проявится. Мы находимся в этой фазе. Думаю, это не последние скандалы. Трудно решить, когда этого много. Такие истории были всегда, но сейчас их стало много. К сожалению, у многих на первом месте стоит не футбол, а деньги. Так все и происходит», — сказал Мостовой «СЭ».

Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ в сезоне-2025/26. Позже деятельность клуба была приостановлена. Подмосковную команду в высшем дивизионе заменил «Пари НН», который перед этим уступил в стыковых матчах «Сочи».

Позже стало известно об аресте совладельца и генерального директора «Торпедо», которое в прошедшем сезоне вышло в РПЛ из первой лиги.