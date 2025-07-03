Экс-полузащитник «Химок» Вера перешел в «Аль-Вахда»

Эмиратский «Аль-Вахда» подписал полузащитника Лукаса Веру.

28-летний аргентинский футболист в сезоне-2024/25 играл за «Химки». Полузащитник покинул клуб после того, как он не получил лицензию для выступления в РПЛ.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщал, что Веру планировал подписать «Локомотив».

В сезоне-2024/25 в 31 матче за «Химки» во всех турнирах Вера забил 7 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.