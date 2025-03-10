Защитник ЦСКА Роша доволен текущим сезоном в клубе

В агентстве Sferico Sports, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказали «СЭ» о состоянии здоровья футболиста.

— Виллиан забил свой седьмой гол за ЦСКА. Таким образом, он стал вторым иностранным защитником с наибольшим количеством голов за ЦСКА (лучший показатель у Марио Фернандеса — 11. — Прим. «СЭ»). ЦСКА уже является клубом, в котором он провел больше всего матчей и забил больше всего голов в своей карьере. Роша также входит в топ-30 иностранных игроков с наибольшим количеством игр за клуб. Он снова в команде недели РПЛ. Виллиан стремится обогнать Марио Фернандеса в списке лучших бомбардиров. Можем отметить, что Виллиан доволен своим сезоном в ЦСКА», — сообщили «СЭ» в агентстве.

Армейцы набрали 35 очков и занимают шестое место в РПЛ. Следующий матч в чемпионате команда проведет 16 марта против «Акрона».