Моро: «Динамо» хорошо стартовало и заслуженно идет наверху таблицы»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился эмоциями от победы в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ с «Уралом» (1:0).

«Мы хорошо вчера сыграли и одержали важную победу. Мы хотели забить больше, но такое случается, когда ты бьешь по воротам под тридцать раз, а забиваешь всего один гол. Но главное, что мы ничего не пропустили, и его нам хватило для победы.

Мы не дали нанести по воротам Шунина ни одного удара? Я очень рад, что так получилось и что мы здорово сыграли в обороне. Да, мы играли большую часть матча в большинстве, но все помнят встречу в Уфе, когда мы пропустили дважды в такой ситуации. Хорошо, что мы исправили этот момент, вынесли важный опыт и стали лучше в организации игры.

Мы хорошо стартовали — одержали четыре победы в пяти матчах, и заслуженно идем наверху таблицы. Мы и дальше будем усердно трудиться, чтобы удержать эти позиции. В следующем матче мы хотим обыграть «Локо» и уйти на перерыв с хорошим настроением», — цитирует Моро официальный сайт клуба.

«Динамо» с 12 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России.