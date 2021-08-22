В воскресенье, 22 августа, состоится матч 5-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Нижний Новгород» на своем поле примет «Ростов». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках премьер-лиги. В турнирной таблице «Нижний» идет выше соперника: команда Александра Кержакова набрала 7 очков в 4 встречах, у «Ростова» Юрия Семина — один балл и предпоследняя строчка.

Турнирную таблицу Тинькофф-чемпионата России можно посмотреть здесь.

Расписание матчей премьер-лиги на сезон-2021/22 — по этой ссылке.

Следить за матчем «Нижний Новгород» — «Ростов» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на канале Матч ТВ.