Мор: «Спартаку» не хватило хорошего нападающего, мастерства и немного удачи»

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор объяснил, почему спартаковцы не смогли обыграть «Пари НН» в матче 29-го тура РПЛ (0:0).

«Не могу сказать, что «Спартаку» в этом матче не хватило эмоций. Хотя бывает такое, что после победы в важном матче над сильным соперником на следующую игру их не достает. Но это не тот случай. С эмоциями, повторюсь, было все в порядке. «Спартаку» не хватило хорошего нападающего, мастерства и немножко удачи. Потому что, забей Зобнин свой момент, у «Спартака» все сложилось бы в этой игре хорошо и довольно легко», — приводит «РБ Спорт» слова Мора.

После этой игры «Спартак» сохранил третью строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. «Пари НН» идет на 14-й позиции, набрав 27 очков.

В 30-м туре красно-белые сыграют с «Крыльями Советов», а команда из Нижнего Новгорода встретится с «Химками». Оба матча пройдут 3 июня.