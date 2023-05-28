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Сегодня, 18:49

В «Динамо» рассказали, что продолжают поддерживать связь с Сандро Шварцем

Дарья Алексеева
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Сандро Шварц.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что продолжает поддерживать связь с бывшим главным тренером команды Сандро Шварцем.

— Есть желание продолжить игровую модель Шварца?

— Мы стараемся обращать внимание на тренеров, которые соответствуют нашей игровой философии. Я понимаю, что вы скажете, что футбол при Шварце и Йокановиче был разным стилистически. Наша задача — подобрать тренера, который мог бы использовать ресурс, игроков. Мы должны продолжать работу в направлении, которому соответствуют наши футболисты.

— Сохраняете контакт с Шварцем?

— Да, мы общаемся. Поздравляем друг друга с праздниками.

— Можно ли сказать, что с точки зрения игровой философии выбор Йокановича был ошибкой?

— А что сейчас об этом говорить? С точки зрения результатов — в первую очередь. С точки зрения игровой философии? У нас были разные игры. Футбол, который мы показывали до зимней паузы, не был идентичен футболу Шварца, но это была модифицированная версия той игры.

— Входит ли Шварц в список кандидатов на пост тренера?

— Я уже ответил на вопрос по поводу решения по тренеру.

Сандро Шварц возглавлял «Динамо» с октября 2020 года по июль 2022 года, после чего ушел в «Герту». 16 апреля 44-летний немецкий специалист был отправлен в отставку из берлинского клуба, в данный момент он является безработным.

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Сандро Шварц
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
 1 : 1
28.05 14:00
Спартак – Пари НН
 0 : 0
28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 2 : 4
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
 2 : 1
28.05 19:00
Ростов – Ахмат
 - : -
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Квинси Промес

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П
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Александр Соболев

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