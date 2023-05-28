Гафин: «Футболисты «Динамо» показывали хорошую игру, но после второго гола развалились»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче 29-го тура РПЛ.

— Сегодня была хорошая футбольная атмосфера. Отрадно, что нам удалось заполнить стадион. Не на максимум, но пришло много людей. К сожалению, не достигли результата. Показывали хорошую игру, но после второго гола развалились.

— Лещук дал резонансное интервью. Значит ли это, что есть недовольство со стороны футболистов?

—Достаточно легко догадаться, если у команды череда неудачных результатов. Это вызывает у футболистов недовольство. И не только у них. Это рабочие моменты. Мы общаемся и с тренерами, и с футболистами.

— Вы как-то пытались это решить?

— Мы это решили. Отправили в отставку тренера.

— А до этого решали как-то иначе? Разговоры с футболистами и тренером?

— Мы общаемся и с футболистами, и с тренерами. Но то, о чем вы говорите, скорее в плоскости взаимоотношений между тренерским штабом и самими игроками.

«Локомотив» с 42 баллами идет на девятом месте в РПЛ. «Динамо» с 45 очками осталось на седьмой строчке в турнирной таблице.