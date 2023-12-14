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Сегодня, 15:42

Мор считает, что «Локомотив» может попасть в топ-5 по итогам сезона в РПЛ

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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил игру «Локомотива» в первой части сезона РПЛ-2023/24.

«У «Локомотива» пока вижу плюс-минус то, что было. Команда хуже не стала, но и лучше — тоже. У них есть отрезки, где они выпадают. В принципе, сильнее стать «Локомотив» может, подбор футболистов позволяет. С той игрой, которая у «Локомотива» сейчас, команда может занять четвертое-пятое место», — сказал Мор на ютуб-канале «Рейтинг Букмекеров».

После 18 туров «Локомотив» располагается на 4-й строчке в РПЛ, набрав 31 очко.

В первом матче после зимней паузы железнодорожники сыграют с «Динамо». Игра пройдет 2 марта на «ВТБ Арене». Начало — 16.00 (мск). «Локомотив» отстает на 1 очко от бело-голубых, которые находятся на 3-м месте.

Источник: Рейтинг Букмекеров
Эдуард Мор
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Бенхамин Гарре

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Джон Кордоба

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Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

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Локомотив

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