Защитник «Ахмата» Шатара восстановился после травмы

Защитник «Ахмата» Милош Шатара прошел реабилитацию после тяжелой травмы и готовится принять участие в зимних сборах в Турции.

«Сейчас я уже в порядке. Восстановление прошло хорошо, оно заняло много времени. Мне не терпится вернуться на поле, но важно быть в безопасности и быть готовым на сто процентов. Я готов сразу работать с командой, чтобы максимально хорошо подготовиться ко второй части сезона. Я уверен, что нас ждут более высокие результаты, потому что у нас отличная команда, просто важно, чтобы мы все были здоровы», — приводит слова игрока официальный Telegram-канал «Ахмата».

Боснийский футболист получил повреждение в матче 23-го тура РПЛ сезона-2022/23 с «Факелом» (1:1).

Шатара выступает за «Ахмат» с января 2023 года после перехода из солигорского «Шахтера». На счету игрока восемь матчей без результативных действий.