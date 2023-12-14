Игнатьев подвел итоги первого отрезка сезона для «Локомотива»

Заслуженный тренер РСФСР Борис Игнатьев подвел итоги первого отрезка сезона для «Локомотива».

«Как оцениваю четвертое место «Локомотива»? Как положительное. Динамика в развитии клуба есть. Тем более если сравнивать с тем, что мы видели в последние годы при немецких специалистах. Тогда успехов у клуба не было. Но сейчас поменялась задача, и новые люди стали работать более качественно и продуктивно. Это видно и по селекционной работе, и по подготовке команды, и по освещению. Считаю, что команда движется вперед, хотя не все получается. Шансы на чемпионство остаются, но важно, какую работу клуб проведет в зимний период в селекционной работе и в учебно-тренировочном процессе. Плюс нужно посмотреть, как будут мотивированы футболисты в весенней части сезона. Придется решить большой круг вопросов, потому что перед «Локомотивом» стоят серьезные задачи. Уверен, что команда будет стремиться к тому, чтобы хотя бы втянуться в золотую гонку», — приводит слова Игнатьева «Евро-Футбол.Ру».

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу в чемпионате на четвертом месте с 31 очком, уступая лидирующему «Краснодару» 7 баллов.