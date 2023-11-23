Мор прогнозирует ничью в матче «Урал» — «Краснодар»

Бывший игрок «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от матча между «Уралом» и «Краснодаром» в 16-м туре РПЛ.

«Не удивлюсь, если в этом матче будет ничья со счетом 0:0 или 1:1, потому что все лидеры «Краснодара» уезжали. Сперцян провел две тяжелейшие игры за сборную, ему не хватит сил и эмоций сыграть в Екатеринбурге», — цитирует Мора «РБ Спорт».

«Урал» на своем поле примет «Краснодар» в воскресенье, 26 ноября. Начало встречи — в 14.00 по московскому времени.