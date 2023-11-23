Источник: «Зенит» близок к трансферу Артура из «Палмейраса» за 18 миллионов евро
Полузащитник «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист UOL Пауло Винисиус Коэльо.
По информации источника, сумма сделки может обойтись в 18 миллионов евро. С 25-летним бразильцем связывался полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Ранее футболисты вместе выступали за «РБ Брагантино».
Артур играет за «Палмейрас» с марта. В текущем сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.
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|
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|4
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|15
|3
|4
|8
|16-24
|13
|
14
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|15
|3
|3
|9
|12-21
|12
|
15
|Ахмат
|15
|3
|3
|9
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|
16
|Сочи
|15
|3
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|- : -
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|- : -
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|- : -
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
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|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|7
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Иван Обляков
ЦСКА
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|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|12
|1
|3
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Оренбург
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|1
|4
|
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Даниил Хлусевич
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|11
|1
|3
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