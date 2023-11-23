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Сегодня, 22:18

Источник: «Зенит» близок к трансферу Артура из «Палмейраса» за 18 миллионов евро

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Палмейраса» Артур может продолжить карьеру в «Зените», сообщает журналист UOL Пауло Винисиус Коэльо.

По информации источника, сумма сделки может обойтись в 18 миллионов евро. С 25-летним бразильцем связывался полузащитник «Зенита» Клаудиньо. Ранее футболисты вместе выступали за «РБ Брагантино».

Артур играет за «Палмейрас» с марта. В текущем сезоне он провел 55 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Палмейрас
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
2
 Зенит 15 9 3 3 30-14 30
3
 Динамо 15 6 7 2 24-19 25
4
 Кр. Советов 15 7 4 4 31-21 25
5
 ЦСКА 15 6 7 2 27-20 25
6
 Спартак 15 7 3 5 21-22 24
7
 Локомотив 15 6 6 3 21-19 24
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 15 3 3 9 12-21 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 15 3 1 11 16-25 10
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25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
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ЦСКА – Динамо
 - : -
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26.11 12:00
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 - : -
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Урал – Краснодар
 - : -
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