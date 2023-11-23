В «Ростове» заявили, что ждут мотивировочную часть решения ФИФА по Норманну

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин высказался о деле бывшего полузащитника команды Матиаса Норманна.

22 ноября клуб сообщил, что ФИФА признала виновным норвежца в в досрочном безосновательном расторжении контракта. Суд обязал Норманна выплатить компенсацию «Ростову».

«Ждем, когда получим решение, где будет все расписано. Пока добавить к нашему официальному комментарию нечего», — цитирует Рыскина ТАСС.

20 августа «Аль-Раед» из Саудовской Аравии объявил о переходе Норманна, права на которого принадлежали «Ростову». Прошлый сезон он провел в аренде в московском «Динамо». Российские клубы не объявляли о расторжении контракта с 27-летним норвежцем.