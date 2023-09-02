«Локомотив» на своем поле сыграет с калининградской «Балтикой» в рамках 7-го тура чемпионата России 3 сентября, в воскресенье. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» (Москва). Стартовый свисток прозвучит в 15.15 по московскому времени.

Формальные события и статистика игры будут доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр». Прямой эфир матча «Локомотив» — «Балтика» покажут на телеканале «Матч Премьер». Эфир начнется в 15.00 мск. Также следить за матчами РПЛ в сезоне-2023/2024 можно с помощью платной подписки на сервисе Кинопоиск.

В предыдущих четырех личных встречах железнодорожники становились победителями трижды (3:2, 2:1: 2:0). Команда из Калининграда отмечала победу один раз — 4:1 по серии пенальти (1:1 основное время).

РПЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, видео голов и статистика