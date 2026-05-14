Монтес пропустит заключительный матч «Локомотива» в РПЛ

Агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса Серхио Висуэте сообщил «СЭ», что футболист не сможет сыграть против ЦСКА в заключительном, 30-м туре чемпионата России-2025/26 из-за проблем со здоровьем.

«Монтес пропустит заключительный тур чемпионата России. Будет ли он готов к чемпионату мира? Да», — сказал Висуэте «СЭ».

Матч ЦСКА — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 17 мая, и начнется в 18.00 мск. Армейцы занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками, железнодорожники идут на третьей строчке с 53 очками.

Монтес в сезоне-2025/26 провел за «Локомотив» 29 матчей, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу.