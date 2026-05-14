Агент Барриоса считает, что победа «Зенита» в РПЛ увеличит шансы полузащитника на попадание на ЧМ-2026

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание полузащитника в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира-2026.

«Завоевание титула, несомненно, повысит его шансы попасть в команду», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее стало известно, что в предварительный состав сборной Колумбии на чемпионат мира-2026 попали 55 футболистов, среди которых три представителя РПЛ: полузащитник Вильмар Барриос, нападающий Джон Дуран (оба — «Зенит») и форвард Джон Кордоба («Краснодар»).

Сборная Колумбии на ЧМ-2026 сыграет в группе K с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.

Вильмар Барриос провел 57 матчей за сборную Колумбии и забил 1 гол. В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды 18 октября 2023 года в игре против Эквадора (0:0) в южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2026.