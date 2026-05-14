14 мая, 20:52

Агент Барриоса считает, что победа «Зенита» в РПЛ увеличит шансы полузащитника на попадание на ЧМ-2026

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, в комментарии для «СЭ» отреагировал на попадание полузащитника в расширенный состав сборной Колумбии на чемпионат мира-2026.

«Завоевание титула, несомненно, повысит его шансы попасть в команду», — сказал Поссо «СЭ».

Ранее стало известно, что в предварительный состав сборной Колумбии на чемпионат мира-2026 попали 55 футболистов, среди которых три представителя РПЛ: полузащитник Вильмар Барриос, нападающий Джон Дуран (оба — «Зенит») и форвард Джон Кордоба («Краснодар»).

Сборная Колумбии на ЧМ-2026 сыграет в группе K с Португалией, ДР Конго и Узбекистаном.

Вильмар Барриос провел 57 матчей за сборную Колумбии и забил 1 гол. В последний раз он выходил на поле в составе национальной команды 18 октября 2023 года в игре против Эквадора (0:0) в южноамериканском отборочном турнире ЧМ-2026.

«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — ЦСКА: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Балтика»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Сочи»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Крылья Советов»: РПЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» проиграл «Динамо», победы «Спартака» и ЦСКА: видео
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Зенит» обыграл «Сочи», «Локомотив» победил «Балтику»: видео
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 52-19 65
2
 Краснодар 29 19 6 4 57-23 63
3
 Локомотив 29 14 11 4 53-36 53
4
 Спартак 29 15 6 8 47-39 51
5
 ЦСКА 29 14 6 9 41-32 48
6
 Балтика 29 11 13 5 37-19 46
7
 Рубин 29 11 9 9 27-28 42
8
 Динамо 29 11 9 9 49-39 42
9
 Ахмат 29 9 9 11 34-38 36
10
 Ростов 29 8 9 12 25-31 33
11
 Оренбург 29 7 8 14 29-41 29
12
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-49 29
13
 Акрон 29 6 9 14 34-49 27
14
 Динамо Мх 29 5 10 14 19-37 25
15
 Пари НН 29 6 4 19 24-48 22
16
 Сочи 29 6 3 20 28-59 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит - : -
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург - : -
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон - : -
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив - : -
17.05 18:00 Рубин – Пари НН - : -
17.05 18:00 Балтика – Динамо - : -
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак - : -
17.05 18:00 Сочи – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 16
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 25 1 5
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 27 1 3
Вся статистика

