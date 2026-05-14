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Агент Медведева — о словах голкипера про болельщиков «Пари НН»: «Он не равнодушен в отличие от кого-то другого»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент голкипера «Пари НН» Никиты Медведева Андрей Талаев поделился с «СЭ» мнением о наказании футболиста за оскорбление болельщиков нижегородцев во время и после матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

В четверг, 14 мая, КДК РФС оштрафовал футболиста на 300 тысяч рублей за оскорбительное и неспортивное поведение. Во время игры Медведев оскорблял болельщиков, которые пришли на стадион с плакатом в поддержку бывшего главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского. В послематчевом интервью Медведев резко раскритиковал фанатов, которые поддерживают Шпилевского, неоднократно использовал нецензурную речь и заявил, что такие болельщики не должны приходить на арену.

«Раз КДК так наказал, значит, так и должно быть. Что касается его высказывания, то я знаю ситуацию изнутри чуть больше, чем остальные. Понятно, что форма высказываний была не совсем корректна. За нее он извинился. Но нужно и понимать то, что команда играет один из решающих матчей, полностью переигрывает соперника, пропускает два мяча на последних минутах... Никита не смог совладать с эмоциями — бывает. Во всяком случае он не равнодушен в отличие от кого-то другого», — сказал Талаев «СЭ».

Медведев выступает за «Пари НН» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 голкипер провел за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 6 встреч на ноль.

Никита Медведев.«Идите за своего тренера болейте». Медведев накинулся на фанатов «Пари НН» из-за баннера о Шпилевском

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Монтес пропустит заключительный матч «Локомотива» в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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