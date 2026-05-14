Агент Медведева — о словах голкипера про болельщиков «Пари НН»: «Он не равнодушен в отличие от кого-то другого»

Агент голкипера «Пари НН» Никиты Медведева Андрей Талаев поделился с «СЭ» мнением о наказании футболиста за оскорбление болельщиков нижегородцев во время и после матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

В четверг, 14 мая, КДК РФС оштрафовал футболиста на 300 тысяч рублей за оскорбительное и неспортивное поведение. Во время игры Медведев оскорблял болельщиков, которые пришли на стадион с плакатом в поддержку бывшего главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского. В послематчевом интервью Медведев резко раскритиковал фанатов, которые поддерживают Шпилевского, неоднократно использовал нецензурную речь и заявил, что такие болельщики не должны приходить на арену.

«Раз КДК так наказал, значит, так и должно быть. Что касается его высказывания, то я знаю ситуацию изнутри чуть больше, чем остальные. Понятно, что форма высказываний была не совсем корректна. За нее он извинился. Но нужно и понимать то, что команда играет один из решающих матчей, полностью переигрывает соперника, пропускает два мяча на последних минутах... Никита не смог совладать с эмоциями — бывает. Во всяком случае он не равнодушен в отличие от кого-то другого», — сказал Талаев «СЭ».

Медведев выступает за «Пари НН» с июля 2024 года. В сезоне-2025/26 голкипер провел за команду 30 матчей во всех турнирах, пропустил 50 голов и отыграл 6 встреч на ноль.