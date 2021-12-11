В чемпионате России забивали только два футболиста моложе Пиняева
Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев забил дебютный гол в чемпионате России, поразив ворота «Рубина» (2:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.
Пиняев забил! С дебютом, Сережа ??? pic.twitter.com/h5dsJhMOnl— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 11, 2021
Хавбек, которому 2 ноября исполнилось 17 лет, стал третьим по молодости автором забитого мяча в истории высшего дивизиона.
В более юном возрасте голами отмечались только спартаковец Джано Ананидзе и Александр Салугин из ЦСКА.
Самые молодые авторы забитых мячей в истории чемпионата России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Возраст
|
18.10.2009
|
Джано Ананидзе
|
Спартак
|
Локомотив (д) — 3:0
|
17 лет 8 дней
|
19.11.2005
|
Александр Салугин
|
ЦСКА
|
Алания (д) — 4:3
|
17 лет 27 дней
|
11.12.2021
|
Сергей Пиняев
|
Крылья Советов
|
Рубин (д) — 2:0
|
17 лет 40 дней
|
16.06.2001
|
Руслан Дзуцев
|
Алания
|
Ротор (д) — 3:1
|
17 лет 77 дней
|
19.06.2020
|
Роман Романов
|
Ростов
|
Сочи (г) — 1:10
|
17 лет 83 дня
|
13.05.1993
|
Владислав Радимов
|
ЦСКА
|
Алания (д) — 4:0
|
17 лет 169 дней
|
03.04.1992
|
Александр Рычков
|
Локомотив
|
Океан (д) — 2:1
|
17 лет 187 дней
|
04.10.2008
|
Александр Кокорин
|
Динамо
|
Сатурн (д) — 2:1
|
17 лет 200 дней
|
05.05.2013
|
Алексей Миранчук
|
Локомотив
|
Амкар (г) — 4:2
|
17 лет 201 день
|
30.09.1995
|
Александр Штынь
|
Жемчужина
|
Уралмаш (г) — 3:4
|
17 лет 206 дней
Методология
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