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В чемпионате России забивали только два футболиста моложе Пиняева

16:00
Сергей Пиняев. Фото ФК «Крылья Советов»
Сергей Пиняев. Фото ФК «Крылья Советов»
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев забил дебютный гол в чемпионате России, поразив ворота «Рубина» (2:0) в матче 18-го тура Тинькофф РПЛ.

Хавбек, которому 2 ноября исполнилось 17 лет, стал третьим по молодости автором забитого мяча в истории высшего дивизиона.

В более юном возрасте голами отмечались только спартаковец Джано Ананидзе и Александр Салугин из ЦСКА.

Самые молодые авторы забитых мячей в истории чемпионата России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Возраст

18.10.2009

Джано Ананидзе

Спартак

Локомотив (д) — 3:0

17 лет 8 дней

19.11.2005

Александр Салугин

ЦСКА

Алания (д) — 4:3

17 лет 27 дней

11.12.2021

Сергей Пиняев

Крылья Советов

Рубин (д) — 2:0

17 лет 40 дней

16.06.2001

Руслан Дзуцев

Алания

Ротор (д) — 3:1

17 лет 77 дней

19.06.2020

Роман Романов

Ростов

Сочи (г) — 1:10

17 лет 83 дня

13.05.1993

Владислав Радимов

ЦСКА

Алания (д) — 4:0

17 лет 169 дней

03.04.1992

Александр Рычков

Локомотив

Океан (д) — 2:1

17 лет 187 дней

04.10.2008

Александр Кокорин

Динамо

Сатурн (д) — 2:1

17 лет 200 дней

05.05.2013

Алексей Миранчук

Локомотив

Амкар (г) — 4:2

17 лет 201 день

30.09.1995

Александр Штынь

Жемчужина

Уралмаш (г) — 3:4

17 лет 206 дней

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
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  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Кирилл Бурдаков все материалы автора

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