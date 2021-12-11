«Крылья Советов» дома победили «Рубин»
«Крылья Советов» победили «Рубин» в домашнем матче 18-го тура Тинькофф РПЛ со счетом 2:0. Голы забили Иван Сергеев и 17-летний Сергей Пинаев, для которого это первый мяч в РПЛ.
«Крылья» занимают шестое место в таблице РПЛ и в следующем матче после зимнего перерыва в гостях сыграют с «Ростовом».
«Рубин» занимает десятое место. Для команды Леонида Слуцкого это третье поражение подряд. В следующем туре казанцы сыграют в гостях с «Зенитом».
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