Молодежное первенство. «Ахмат» победил «Тамбов», «Ротор» выиграл у «Динамо»
16:57
Завершились два матча второго тура молодежного первенства России.
«Ахмат» одержал победу в матче с «Тамбовом» (1:0). «Ротор» победил «Динамо» со счетом 3:0.
Молодежное первенство
2-й тур
«Ахмат — мол.» (Грозный) — «Тамбов — мол.» (Тамбов) — 1:0 (1:0)
Гол: Альсултанов, 6 — с пенальти.
Судья: Жолобов (Волжский).
16 сентября. Грозный. Стадион им. Билимханова.
«Ротор — мол.» (Волгоград) — «Динамо — мол.» (Москва) — 3:0 (1:0)
Голы: Щербин, 25 (1:0). Щербин, 59 (2:0). Донцов, 80 — с пенальти (3:0).
Судья: Танашев (Нальчик).
16 сентября. Волгоград. Стадион «Зенит».