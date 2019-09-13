Молодежки «Зенита» и «Локомотива» сыграли вничью с «Арсеналом» и «Сочи»

Состоялись два матча молодежного первенства команд премьер-лиги. «Зенит» дома принимал тульский «Арсенал», а «Сочи» — «Локомотив». Обе встречи завершились вничью — 1:1.

«Зенит» лидирует в таблице молодежного первенства, ЦСКА отстает на 2 очка, но имеет игру в запасе.

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9-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (0:1)

Голы: Мусаев, 7 (0:1). Косарев, 50 (1:1).

Удаление: Алексеев (А), 90.

«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:0)

Голы: Колдунов, 17 (1:0). Основ, 79 (1:1).

Удаление: Суринович (С), 33.