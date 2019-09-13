Молодежки «Зенита» и «Локомотива» сыграли вничью с «Арсеналом» и «Сочи»
14:14
Состоялись два матча молодежного первенства команд премьер-лиги. «Зенит» дома принимал тульский «Арсенал», а «Сочи» — «Локомотив». Обе встречи завершились вничью — 1:1.
«Зенит» лидирует в таблице молодежного первенства, ЦСКА отстает на 2 очка, но имеет игру в запасе.
Чемпионат России
Премьер-лига
Молодежные команды
9-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Арсенал» (Тула) — 1:1 (0:1)
Голы: Мусаев, 7 (0:1). Косарев, 50 (1:1).
Удаление: Алексеев (А), 90.
«Сочи» — «Локомотив» (Москва) — 1:1 (1:0)
Голы: Колдунов, 17 (1:0). Основ, 79 (1:1).
Удаление: Суринович (С), 33.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/junior/2019-2020/
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...