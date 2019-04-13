Молодежка "Спартака" обыграла "Ростов". Ещенко отыграл 45 минут

"Спартак" переиграл "Ростов" в матче 23-го тура молодежного первенства России - 1:0. Единственный гол встречи забил Данила Прошляков.
Защитник основной команды "Спартака" Андрей Ещенко вышел в стартовом составе и провел на поле 45 минут. Напомним, что игрок восстановился после травмы. В декабре он перенес операцию на крестообразной связке колена.
"Спартак" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка, "Ростов", имея в своем активе 30 очков, - девятое.
Молодежные команды
23-й тур
"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Спартак - мол." (Москва) - 0:1 (0:0)
Гол: Прошляков, 81 - с пенальти.
Удаление: Байдак (Ростов - мол.), 62.
Судья: Бугров (Рыбинск).
13 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".
Опрос
Как закончится матч 23-го тура РПЛ-2018/19 "Ростов" - "Спартак"?
Загрузка...