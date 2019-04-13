Молодежка "Спартака" обыграла "Ростов". Ещенко отыграл 45 минут

"Спартак" переиграл "Ростов" в матче 23-го тура молодежного первенства России - 1:0. Единственный гол встречи забил Данила Прошляков.

Защитник основной команды "Спартака" Андрей Ещенко вышел в стартовом составе и провел на поле 45 минут. Напомним, что игрок восстановился после травмы. В декабре он перенес операцию на крестообразной связке колена.

"Спартак" занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка, "Ростов", имея в своем активе 30 очков, - девятое.

Молодежные команды

23-й тур

"Ростов - мол." (Ростов-на-Дону) - "Спартак - мол." (Москва) - 0:1 (0:0)

Гол: Прошляков, 81 - с пенальти.

Удаление: Байдак (Ростов - мол.), 62.

Судья: Бугров (Рыбинск).

13 апреля. Ростов-на-Дону. Стадион "Олимп-2".

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