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10 февраля 2025, 08:30

Мохеби рассказал, какой совет перед переездом в Россию ему дал Азмун

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби в интервью «СЭ» рассказал о разговоре со своим соотечественником Сердаром Азмуном перед трансфером в ростовский клуб и о главном напутствии, которое тот дал ему перед переездом в Россию.

— Еще до того, как я прибыл в расположение «Ростова», я обсудил свой трансфер с Сердаром Азмуном. Он сказал мне: «Как только приедешь — сразу же подружись с Хориком! Он тебе поможет». Я так и сделал — в первый же день познакомился с Хореном Байрамяном. Мы с ним позвонили Сердару по видеосвязи, посмеялись. Меня ждал очень теплый прием. С первого дня все ребята относились ко мне дружелюбно, во всем поддерживали и помогали освоиться, — сказал Мохеби.

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Мохеби перешел в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» в июле 2023 года. Азмун выступал в России с 2013 по 2021 год за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», после чего уехал в немецкий «Байер», а в июле 2024 года подписал контракт с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Мохеби назвал Азмуна в числе трех лучших футболистов сборной Ирана наряду с Мехди Тареми и Алирезой Джаханбахшем, отметив, что экс-зенитовец вряд ли рассчитывает вернуться в РПЛ, выбрав для продолжения карьеры Ближний Восток.

— Понимаете, в России футбол очень силовой, интенсивный. Нужно постоянно тренироваться, пахать в зале... А он сейчас находится в гораздо более комфортных условиях. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду. Но даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ, у Сердара потрясающий уровень. Он настоящий мастер! — добавил Мохеби.

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Мохаммад Мохеби
Сердар Азмун
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ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 20 8 2 53-19 68
2
 Краснодар 30 20 6 4 60-23 66
3
 Локомотив 30 14 11 5 54-39 53
4
 Спартак 30 15 7 8 47-39 52
5
 ЦСКА 30 15 6 9 44-33 51
6
 Балтика 30 11 13 6 38-21 46
7
 Динамо 30 12 9 9 51-40 45
8
 Рубин 30 11 10 9 29-30 43
9
 Ахмат 30 9 10 11 35-39 37
10
 Ростов 30 8 9 13 25-32 33
11
 Кр. Советов 30 8 8 14 35-50 32
12
 Оренбург 30 7 8 15 29-44 29
13
 Акрон 30 6 9 15 35-53 27
14
 Динамо Мх 30 5 11 14 19-37 26
15
 Пари НН 30 6 5 19 26-50 23
16
 Сочи 30 6 4 20 29-60 22
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30 тур
17.05 18:00 Ростов – Зенит 0 : 1
17.05 18:00 Краснодар – Оренбург 3 : 0
17.05 18:00 Кр. Советов – Акрон 4 : 1
17.05 18:00 ЦСКА – Локомотив 3 : 1
17.05 18:00 Рубин – Пари НН 2 : 2
17.05 18:00 Балтика – Динамо 1 : 2
17.05 18:00 Динамо Мх – Спартак 0 : 0
17.05 18:00 Сочи – Ахмат 1 : 1
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ЖК
Г
Джон Кордоба
Джон Кордоба

Краснодар

 17
Брайан Александр Хиль
Брайан Александр Хиль

Балтика

 13
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 13
П
Эдуард Сперцян
Эдуард Сперцян

Краснодар

 16
Алексей Батраков
Алексей Батраков

Локомотив

 10
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 9
И К Ж
Кевин Андраде
Кевин Андраде

Балтика

 26 1 7
Дмитрий Чистяков
Дмитрий Чистяков

Ростов

 22 1 5
Силва Лима Исмаэл
Силва Лима Исмаэл

Ахмат

 26 1 5
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