Мохеби рассказал, какой совет перед переездом в Россию ему дал Азмун

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби в интервью «СЭ» рассказал о разговоре со своим соотечественником Сердаром Азмуном перед трансфером в ростовский клуб и о главном напутствии, которое тот дал ему перед переездом в Россию.

— Еще до того, как я прибыл в расположение «Ростова», я обсудил свой трансфер с Сердаром Азмуном. Он сказал мне: «Как только приедешь — сразу же подружись с Хориком! Он тебе поможет». Я так и сделал — в первый же день познакомился с Хореном Байрамяном. Мы с ним позвонили Сердару по видеосвязи, посмеялись. Меня ждал очень теплый прием. С первого дня все ребята относились ко мне дружелюбно, во всем поддерживали и помогали освоиться, — сказал Мохеби.

Мохеби перешел в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» в июле 2023 года. Азмун выступал в России с 2013 по 2021 год за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», после чего уехал в немецкий «Байер», а в июле 2024 года подписал контракт с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».

Мохеби назвал Азмуна в числе трех лучших футболистов сборной Ирана наряду с Мехди Тареми и Алирезой Джаханбахшем, отметив, что экс-зенитовец вряд ли рассчитывает вернуться в РПЛ, выбрав для продолжения карьеры Ближний Восток.