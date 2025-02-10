Мохеби рассказал, какой совет перед переездом в Россию ему дал Азмун
Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби в интервью «СЭ» рассказал о разговоре со своим соотечественником Сердаром Азмуном перед трансфером в ростовский клуб и о главном напутствии, которое тот дал ему перед переездом в Россию.
— Еще до того, как я прибыл в расположение «Ростова», я обсудил свой трансфер с Сердаром Азмуном. Он сказал мне: «Как только приедешь — сразу же подружись с Хориком! Он тебе поможет». Я так и сделал — в первый же день познакомился с Хореном Байрамяном. Мы с ним позвонили Сердару по видеосвязи, посмеялись. Меня ждал очень теплый прием. С первого дня все ребята относились ко мне дружелюбно, во всем поддерживали и помогали освоиться, — сказал Мохеби.
Мохеби перешел в «Ростов» из португальской «Санта-Клары» в июле 2023 года. Азмун выступал в России с 2013 по 2021 год за «Рубин», «Ростов» и «Зенит», после чего уехал в немецкий «Байер», а в июле 2024 года подписал контракт с клубом из ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли».
Мохеби назвал Азмуна в числе трех лучших футболистов сборной Ирана наряду с Мехди Тареми и Алирезой Джаханбахшем, отметив, что экс-зенитовец вряд ли рассчитывает вернуться в РПЛ, выбрав для продолжения карьеры Ближний Восток.
— Понимаете, в России футбол очень силовой, интенсивный. Нужно постоянно тренироваться, пахать в зале... А он сейчас находится в гораздо более комфортных условиях. Не думаю, что ему хочется возвращаться в такую конкурентную среду. Но даже несмотря на то, что он чилит по сравнению с РПЛ, у Сердара потрясающий уровень. Он настоящий мастер! — добавил Мохеби.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|20
|8
|2
|53-19
|68
|
2
|Краснодар
|30
|20
|6
|4
|60-23
|66
|
3
|Локомотив
|30
|14
|11
|5
|54-39
|53
|
4
|Спартак
|30
|15
|7
|8
|47-39
|52
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|6
|9
|44-33
|51
|
6
|Балтика
|30
|11
|13
|6
|38-21
|46
|
7
|Динамо
|30
|12
|9
|9
|51-40
|45
|
8
|Рубин
|30
|11
|10
|9
|29-30
|43
|
9
|Ахмат
|30
|9
|10
|11
|35-39
|37
|
10
|Ростов
|30
|8
|9
|13
|25-32
|33
|
11
|Кр. Советов
|30
|8
|8
|14
|35-50
|32
|
12
|Оренбург
|30
|7
|8
|15
|29-44
|29
|
13
|Акрон
|30
|6
|9
|15
|35-53
|27
|
14
|Динамо Мх
|30
|5
|11
|14
|19-37
|26
|
15
|Пари НН
|30
|6
|5
|19
|26-50
|23
|
16
|Сочи
|30
|6
|4
|20
|29-60
|22
|17.05
|18:00
|Ростов – Зенит
|0 : 1
|17.05
|18:00
|Краснодар – Оренбург
|3 : 0
|17.05
|18:00
|Кр. Советов – Акрон
|4 : 1
|17.05
|18:00
|ЦСКА – Локомотив
|3 : 1
|17.05
|18:00
|Рубин – Пари НН
|2 : 2
|17.05
|18:00
|Балтика – Динамо
|1 : 2
|17.05
|18:00
|Динамо Мх – Спартак
|0 : 0
|17.05
|18:00
|Сочи – Ахмат
|1 : 1
|Г
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|17
|
|
Брайан Александр Хиль
Балтика
|13
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|13
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|16
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Кевин Андраде
Балтика
|26
|1
|7
|
|
Дмитрий Чистяков
Ростов
|22
|1
|5
|
|
Силва Лима Исмаэл
Ахмат
|26
|1
|5