Иранский футболист «Ростова» уверен, что российские команды должны играть в Европе

Иранский полузащитник «Ростова» Мохаммад Мохеби в интервью «СЭ» поделился мнением об отстранении российских клубов и сборных от выступления в международных турнирах.

«Нет, конечно [не смущало отсутствие еврокубков]. Ведь я знал, что российские команды отстранены, переезжая сюда. Но я совершенно уверен, что они заслуживают того, чтобы играть в еврокубках! В России все просто супер: стадионы, тренировочные базы, академии... Потрясающая инфраструктура и сильные команды. Надеюсь, ситуация в скором времени разрешится и российские клубы снова будут играть в европейских турнирах. Для меня это стало бы дополнительным стимулом как можно дольше выступать за «Ростов», — сказал Мохеби.