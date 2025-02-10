Мостовой: «Сложно назвать более одаренного молодого игрока, чем Пиняев»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился мнением об игре форварда «Локомотива» Сергея Пиняева.

«По-прежнему считаю Пиняева весьма неплохим футболистом. Сложно назвать более одаренного молодого российского игрока, чем Пиняев. Не так много забивает? Да все еще придет к нему. Данные у человека есть — это самое главное.

Думаю, он и к переходу в европейский клуб уже готов. Просто не надо думать, что там в Европе все играют на недосягаемом уровне, а попасть туда способны только избранные. Нет. Надо просто брать и уезжать. Ничего страшного в этом нет. В Европе играют точно такие же Пиняевы, но с другими фамилиями», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В текущем сезоне 20-летний россиянин провел 24 матча, в которых забил 7 голов и сделал 5 результативных передач.