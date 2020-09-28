«Могу сказать только самые приятные комплименты в адрес клуба». Влашич остается в ЦСКА

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич рассказал, что решил остаться в армейском клубе.

— Да, я остаюсь в ЦСКА, у меня действующий контракт, и я могу сказать только самые приятные комплименты в адрес клуба, — приводит sportske.jutarnji.hr слова Влашича. — Понятно, что никогда не знаешь, что принесет новый день, но правда также и в том, что все серьезные клубы уже укомплектовали свои составы.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года, в 2019-м армейцы выкупили его у «Эвертона» за рекордные для себя 15,7 миллиона евро (по данным Transfermarkt).