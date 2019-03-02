"Могли забить больше голов". Кирилл Комбаров - о победе над ЦСКА

Защитник "Арсенала" Кирилл Комбаров после победы над ЦСКА в матче 18-го тура премьер-лиги (2:0) заявил, что "канониры" могли забить больше голов.

- Мы предполагали, что ЦСКА будет больше контролировать мяч, поэтому немножко отошли и играли на контратаках, - сказал Комбаров в интервью клубной пресс-службе. - У нас было много голевых моментов. Забили всего лишь два мяча, хотя могли больше.

Не было акцента, что нужно мощно начать. Надо было продолжать в том же духе. В Грозном нас хорошо приняли: и грозненские болельщики поддерживали, и наши из Тулы приехали.

"Арсенал" занимает 9-е место в турнирной таблице, имея в активе 23 очка.

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