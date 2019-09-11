Мог ли «Зенит» купить Мариу Фернандеса у ЦСКА. Ответ Романа Бабаева

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с защитником Мариу Фернандесом. Ранее сообщалось, что игрок сборной России мог продолжить карьеру в «Зените».

— Правда, что по Мариу Фернандесу появлялся реальный вариант с «Зенитом»?

— Не хотел бы вдаваться в детали. Просто готов подтвердить, что по Фернандесу поступало очень достойное предложение. При этом могу еще раз восхититься Мариу. Это футболист, который и по своему спортивному уровню и характеру просто беспрецедентен. Он сразу дал понять, что хочет остаться в ЦСКА и никакие финансовые аспекты его не интересуют.

Хотя если бы трансфер состоялся, то он существенно увеличил бы свою зарплату. Вместе с тем Фернандес сказал, что если клубу нужно его продать, он готов, скажем так, подчиниться решению руководства. Признаюсь, раньше с подобным не сталкивался.

— Значит, последнее слово в этой истории было за клубом? Вы не захотели его продавать?

— По сути, да. (Дмитрий Симонов, Виталий Айрапетов)

Полностью интервью Романа Бабаева — здесь