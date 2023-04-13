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Вратарь «Химок» Митрюшкин: «Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам»

Алина Савинова
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Вратарь «Химок» Антон Митрюшкин высказался об увольнении бывшего главного тренера команды Спартака Гогниева.

«Мы все уважаем Гогниева. Но футбол такая вещь, в которой не всегда все получается. Результата у команды при нем не было, руководство приняло решение его уволить. Футболисты клуба уже привыкли к тренерским отставкам», — приводит «Чемпионат» слова Митрюшкина.

Также он рассказал об отношении к информации о конфликтах в подмосковном клубе.

«На новости про конфликты в СМИ никак не реагировали. Старались абстрагироваться, делали свою работу», — добавил голкипер.

После увольнения Гогниева «Химки» возглавил Ринат Билялетдинов, работавший ранее в штабе. 12 апреля подмосковная команда объявила о назначении Андрея Талалаева на должность главного тренера.

На данный момент «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков за 22 тура.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5066707-anton-mitryushkin-futbolisty-himok-uzhe-privykli-k-trenerskim-otstavkam.html
Антон Митрюшкин
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
15.04 19:00
Торпедо – Спартак
 - : -
16.04 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
16.04 19:00
Ростов – Зенит
 - : -
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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
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Торпедо М

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