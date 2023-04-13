Логашов: «Наверняка чемпионом будет «Зенит», как всегда»

Экс-защитник «Ростова» Арсений Логашов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между ростовской командой и «Зенитом».

«Команды идут наверху, покажут хороший футбол. Надеюсь, «Ростову» удастся приблизиться к «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Логашова.

Также он предположил, сохранится ли какая-то интрига в чемпионате России, если «Ростов» обыграет «Зенит».

«Сложно говорить, что интрига сохранится. Наверняка чемпионом будет «Зенит», как всегда. Надеюсь, «Ростов» даст надежду», — добавил экс-игрок.

Матч между петербургским и ростовским клубами пройдет 16 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 54 очка в 22 турах. «Ростов» идет вторым (45 очков).