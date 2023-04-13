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Логашов: «Наверняка чемпионом будет «Зенит», как всегда»

Алина Савинова
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Экс-защитник «Ростова» Арсений Логашов высказался о предстоящем матче 23-го тура РПЛ между ростовской командой и «Зенитом».

«Команды идут наверху, покажут хороший футбол. Надеюсь, «Ростову» удастся приблизиться к «Зениту», — приводит «РБ Спорт» слова Логашова.

Также он предположил, сохранится ли какая-то интрига в чемпионате России, если «Ростов» обыграет «Зенит».

«Сложно говорить, что интрига сохранится. Наверняка чемпионом будет «Зенит», как всегда. Надеюсь, «Ростов» даст надежду», — добавил экс-игрок.

Матч между петербургским и ростовским клубами пройдет 16 апреля и начнется в 19.00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 54 очка в 22 турах. «Ростов» идет вторым (45 очков).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/arsenij-logashov-navernyaka-zenit-budet-chempionom-kak-vsegda/
Арсений Логашов
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
4
 ЦСКА 22 12 5 5 40-20 41
5
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
6
 Динамо 22 10 6 6 39-29 36
7
 Краснодар 22 10 5 7 47-36 35
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 22 9 4 9 32-41 31
10
 Урал 22 7 4 11 24-35 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 22 6 6 10 23-33 24
13
 Пари НН 22 5 4 13 24-44 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 22 3 4 15 19-50 13
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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Кр. Советов – Химки
 - : -
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
 - : -
15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 - : -
15.04 16:30
Урал – ЦСКА
 - : -
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Торпедо – Спартак
 - : -
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Оренбург – Локомотив
 - : -
16.04 16:30
Факел – Ахмат
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