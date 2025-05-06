Митрофанов — о проблеме «Черноморца» с получением лицензии: «Нерешаемых вопросов нет»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал проблемы с получением «Черноморцем» лицензии РПЛ на следующий сезон.

«Плюсом «Черноморца» является достаточное количество стадионов, расположенных на территории Краснодарского края и имеющих возможность принимать матчи РПЛ. Это стадион «Фишт», стадион «Краснодара». Если чуть-чуть поработать, то и стадион «Кубань». Кроме того, «Черноморец» ведет работу по строительству собственного стадиона. Поэтому нерешаемых вопросов нет», — цитирует Митрофанова «КП Спорт».

Ранее стало известно, что в случае выхода в РПЛ клуб ожидают проблемы с прохождением процедуры лицензирования из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске. При этом «Черноморец» пока не получил согласия от «Сочи» и «Краснодара» о предоставлении домашнего стадиона.