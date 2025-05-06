Футбол
6 мая, 16:51

Митрофанов — о проблеме «Черноморца» с получением лицензии: «Нерешаемых вопросов нет»

Сергей Ярошенко

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал проблемы с получением «Черноморцем» лицензии РПЛ на следующий сезон.

«Плюсом «Черноморца» является достаточное количество стадионов, расположенных на территории Краснодарского края и имеющих возможность принимать матчи РПЛ. Это стадион «Фишт», стадион «Краснодара». Если чуть-чуть поработать, то и стадион «Кубань». Кроме того, «Черноморец» ведет работу по строительству собственного стадиона. Поэтому нерешаемых вопросов нет», — цитирует Митрофанова «КП Спорт».

Ранее стало известно, что в случае выхода в РПЛ клуб ожидают проблемы с прохождением процедуры лицензирования из-за несоответствия необходимым стандартам стадиона «Центральный» в Новороссийске. При этом «Черноморец» пока не получил согласия от «Сочи» и «Краснодара» о предоставлении домашнего стадиона.

Источник: КП Спорт
  • Иван Иванов

    Да, отличный план. Маленькикие стадионы на 100 болел и с полем 10х5, не больше. Можно два таких стадиона, кстати. Половина команды играет на одном, половина -на втором.

    07.05.2025

  • Gordon

    Я так не считаю и не считал ) У нас большая страна - и в ней не может не быть достаточно умных и профессиональных людей. Но абсолютно убеждён, что под управлением этой компании наш футбол много лет упорно следует по направлению к станции "Дно". Если интересно, распишу, почему. Следовательно, эта компания должна быть заменена. На кого именно - не знаю, не слежу настолько пристально за тем, какая лига/клуб развиваются толково и кто там руководит. Но не быть таких людей попросту не может.

    07.05.2025

  • m_16

    И какие будут предложения? :) У нас же, по мнению здешних комментаторов, все либо воры, либо физруки, либо алкоголики, либо ещё хуже.

    07.05.2025

  • Gordon

    Если вместо этой команды клоунов придут люди, которые реально займутся развитием футбола, а не вот это всё, то и стадионы будут заполняться.

    07.05.2025

  • Gordon

    То есть во всей стране других вариантов нет? Понятно :)

    07.05.2025

  • Gordon

    Без оскорблений, конечно, обойтись нельзя ) К вопросу о том, кто из нас хрюкает ;-)

    07.05.2025

  • Что за Аюта?

    Это намек на сговорчивость за бакшиш?

    07.05.2025

  • Симон Вирсаладзе

    У Митрофанушки традиционно какая-то своя атмосфэра

    06.05.2025

  • Бананоид

    ну раз нет, то давай со следующего сезона в еврокубки и сборную на чемпионат мира!

    06.05.2025

  • Alexander Kovalev

    Зачем нужны большие стадионы, на которые ходят 100 человек? Может лучше будут маленькие стадионы, которые будут полностью заполняться?

    06.05.2025

  • m_16

    И кого на их место, Зарему? Или Колоскова вернуть?

    06.05.2025

  • Gordon

    Есть как минимум один. Когда Дюков со своим Митрофанушкой избавят наш футбол от своего присутствия?

    06.05.2025

  • AnTaras

    А раньше были, помнится.

    06.05.2025

