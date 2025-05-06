В «Локомотиве» заявили, что работу Галактионова оценят после окончания сезона

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Михаила Галактионова.

— Сообщалось, что руководство проводило встречу с Галактионовым.

— Я не присутствовал на этой встрече, даже не знаю, была ли она. Сейчас закончится чемпионат, посмотрим. Тогда подведем итоги. Ну а как? Что бежать впереди паровоза? Подумаем, что как, — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками в 27 матчах.

Филатов — об 11 россиянах в составе «Локомотива»: «Нам нравится, будем продолжать эту линию»

Член совдира «Локомотива»: «Поправим финансовое положение, на следующий год будем намного сильнее»