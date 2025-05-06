Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

6 мая, 16:46

В «Локомотиве» заявили, что работу Галактионова оценят после окончания сезона

Микеле Антонов
Корреспондент
Михаил Галактионов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Член совета директоров «Локомотива» Валерий Филатов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о будущем главного тренера Михаила Галактионова.

— Сообщалось, что руководство проводило встречу с Галактионовым.

— Я не присутствовал на этой встрече, даже не знаю, была ли она. Сейчас закончится чемпионат, посмотрим. Тогда подведем итоги. Ну а как? Что бежать впереди паровоза? Подумаем, что как, — сказал Филатов «СЭ».

«Локомотив» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 46 очками в 27 матчах.

Филатов — об 11 россиянах в составе «Локомотива»: «Нам нравится, будем продолжать эту линию»

Член совдира «Локомотива»: «Поправим финансовое положение, на следующий год будем намного сильнее»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Михаил Галактионов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Валерий Филатов
Читайте также
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
В Москве в Гольяновском пруду нашли останки ребенка
МИД Франции пообещал усилить давление на Россию
Чилийцы показали Карпину, что его ждет, Агкацеву едва не снесли голову, защитники сломались под давлением, у нас первое поражение за три года. Что случилось в матче Россия - Чили
В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hovawart645

    Хватит нам Миши - достал уже, игры нет, результата тоже.

    07.05.2025

  • Pele Peleevich

    Если у Локомотива такой Совет директоров, члены которого не имеют понятия о том, что происходит в клубе, что требовать от клуба? "Я не присутствовал на этой встрече, даже не знаю, была ли она."----- без комментариев... Только один вопрос - нахрена вообще СД нужен, если его председатель "советуется" сам с собой?

    07.05.2025

  • lvb

    Добрый день. А кто во второй половине 90-х два раза выходил в полуфинал ЕК и взял несколько медалек? Вы поаккуратнее там шашечкой-то помахивайте, "кочегары" обидятся)

    06.05.2025

  • lvb

    БГГГГГГ Нагорных "«Михаил Михайлович — главный тренер «Локомотива». Михаил Михайлович работает с командой. У него большой кредит доверия и действующий контракт»(с) Эти господа сами ничего не знают? Бедный Белозеров, набрал по объявлению)

    06.05.2025

  • М.Л.КРАСС.ПОБЕДИТЕЛЬ СПАРТАКА..

    Где то далеко , в засаде , сидит Абаскаль. Наблюдает. Если что -Кааак выпрыгнет , как в горло РЖД вцепится.))

    06.05.2025

  • the gathering !

    Семин тоже крутым тренером не сразу стал. Локо только в 2000х поднялся при Семине. Надеюсь, Галактионов станет не хуже Семина

    06.05.2025

  • тихоновнавсегда

    Если "Локо" считает этого товарища тренером,то дай Бог Вам удачи! Остальным соперникам проще! Оставляйте!

    06.05.2025

  • vladmad_75

    А причем тут совет директоров? Галактионов - креатура Нагорных. Я считаю, раз уходит тренер, то должен и уйти тот, кто его назначил. В данном случае - Нагорных. Но у нас в стране сие не принято. Не любят у нас большие начальники отвечать за свои косяки.

    06.05.2025

  • spor71917

    Школьник, много букв, пишешь с ошибками, ошибся и адресом! Немцы и Газпром виноваты, что у Локо такой вшивенький состав и тренер, и то, что ты обосрался вместе с ними ((...

    06.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    Молодцы, еще ведь 9 очков можно заработать, глядишь еще и 3-4 команды выше снимутся с чемпионата, вот будет праздник.

    06.05.2025

  • Alexey Tarasov

    ООё-кто пожаловал ,великий и неутомимый "Вадим Аналитевич:kissing_heart:привет:grinning:как сам?как здоровье?как думаеш ваш звенит кубок возьмёт ?а чемпионство? сдюжит или обос....ся:grinning:а Локо выступил как смог:point_up:????не плохо но и не хорошо:100: на 3+с таким составом:point_up:????я бы Галактионова оставил ещё на сезон:blush:

    06.05.2025

  • NF

    Это намёк на оценку исходя из результатов последних матчей. А если не выйдет, то...

    06.05.2025

  • treider

    Я б его вместе с советом директоров поганой метлой всех...

    06.05.2025

  • treider

    Был бы рад, если б можно было разогнать совет директоров.

    06.05.2025

  • vladmad_75

    А что тут оценивать? В контракте четко и ясно прописано: место в топ-3 или КР. Ни того, ни другого нет. Каккие тут могут быть ваще вопросы? Особенно второй год подряд по весне?

    06.05.2025

  • spor71917

    Чего её (работу) оценивать ?! Тренер-физрук и клубик-выскочка! Результат, после того, как Локо в 15-м туре пробил 2 наилевейших пенанальти в ворота аутсайдера Факела: 1 ЦСКА 7-4-1, очки 25 ----------------------- 11 Химки 3-4-5, очки 13 12 Махач. 3-3-6, очки 12 ---------------------- 13 Локо 2-6-4, очки 12 14 Орен. 3-1-8, очки 10 15 Нижний 2-2-8, очки 8 16 Факел 0-4-8, очки 4 Бог не фраер:soccer:

    06.05.2025

  • Яна Калинина

    пороли в цска,когда Федотову вечером сказали работаешь,при этом подписав уже Николича,а Динамо выгнало неудачника

    06.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    По крайней мере, не порют горячку, как в "Динамо" с Личкой...

    06.05.2025

  • Игорь Районный

    Фантомные боли не дают покоя?

    06.05.2025

  • для команды,где легионеров раз,два и обчелся такой результат не просто хороший! отличный...

    06.05.2025

  • AnTaras

    А чего её оценивать. Для такого состава, хороший результат.

    06.05.2025

    • Член совдира «Локомотива»: «Поправим финансовое положение, на следующий год будем намного сильнее»

    Митрофанов — о проблеме «Черноморца» с получением лицензии: «Нерешаемых вопросов нет»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости