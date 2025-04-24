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«Черноморец» пока не получил согласие от «Краснодара» и «Сочи» на использование стадиона

Сергей Ярошенко
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«Черноморец» пока не получил согласие от «Сочи» и «Краснодара» о предоставлении домашнего стадиона для выхода в РПЛ, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источника знакомого с ситуацией.

По информации источника, на данный момент клуб рассматривает реконструкцию старого стадиона или строительство нового, но это займет продолжительное время. Для соответствия требованиям РПЛ команде необходимо проводить матчи на другой арене в Краснодарском крае. Отмечается, что это единственная преграда для новороссийского клуба к получению лицензии для игры в РПЛ в следующем сезоне.

После 29 туров «Черноморец» занимает 3 место в турнирной таблице первой лиги с 51 очком.

Источник: Чемпионат
Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Сочи
ФК Черноморец (Новороссийск)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 25 16 7 2 49-18 55
2
 Зенит 25 16 5 4 50-16 53
3
 Спартак 25 15 5 5 48-21 50
4
 ЦСКА 25 14 6 5 39-17 48
5
 Динамо 25 13 7 5 53-29 46
6
 Локомотив 25 13 5 7 42-36 44
7
 Ростов 25 10 6 9 38-38 36
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 25 6 9 10 23-28 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
13
 Ахмат 25 4 11 10 23-39 23
14
 Пари НН 25 5 5 15 19-47 20
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 - : -
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 - : -
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
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