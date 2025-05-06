Агент Вахании, Ланговича и Комарова — о будущем в «Ростове»: «Слухи, которые распространяются, вызывают беспокойство»

Агент Василий Голяна, представляющий интересы защитников «Ростова» Ильи Вахании, Андрея Ланговича и полузащитника Ивана Комарова, ответил на вопрос «СЭ» о будущем игроков.

— Какое будущее у ваших клиентов в «Ростове», учитывая слухи о возможной смене руководства в клубе?

— Касаемо игроков «Ростова», чьи интересы мы представляем, пока определенности нет. В целом ни для кого не секрет — мы всегда открыты к диалогу. Сейчас также прорабатываем разные варианты. В данной ситуации, связанной с неопределенностью в клубе, мы, конечно же, обеспокоены происходящим. Те слухи, которые распространяются, возможно и беспочвенны, но тем не менее вызывают беспокойство и у нас, и у игроков. Многие, если не сказать большинство футболистов, приходили в клуб и академию к конкретному руководству, под конкретную стратегию развития. Сейчас перспектива стала немного туманнее, поэтому неопределенность в будущем настораживает, — сказал Голяна «СЭ».

«Ростов» после 27 туров занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков.