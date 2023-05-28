Мирзоян заявил, что Малком показывал потрясающую игру во второй части РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян рассказал, кто из игроков в РПЛ прогрессировал в этом сезоне.

«Можно сказать, что прогрессирует Малком, ставший бомбардиром. Который во второй половине чемпионата показывал потрясающую игру. Обычно говорят о прогрессе молодых игроков, тех, кто должен пополнять ряды сборной. Но сборная из-за отсутствия игр в плачевном состоянии, и естественно, нет мотивации. Я не вижу, чтобы кто-то играл стабильно и выделялся на протяжении всего чемпионата», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

Малком играет за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в чемпионате России 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.