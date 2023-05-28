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Сегодня, 12:54

Мирзоян заявил, что Малком показывал потрясающую игру во второй части РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-игрок «Спартака» Александр Мирзоян рассказал, кто из игроков в РПЛ прогрессировал в этом сезоне.

«Можно сказать, что прогрессирует Малком, ставший бомбардиром. Который во второй половине чемпионата показывал потрясающую игру. Обычно говорят о прогрессе молодых игроков, тех, кто должен пополнять ряды сборной. Но сборная из-за отсутствия игр в плачевном состоянии, и естественно, нет мотивации. Я не вижу, чтобы кто-то играл стабильно и выделялся на протяжении всего чемпионата», — приводит слова Мирзояна Metaratings.ru.

Малком играет за «Зенит с 2019 года. Его действующее соглашение с питерским клубом рассчитано до лета 2027 года.

В текущем сезоне 26-летний форвард провел за петербургскую команду в чемпионате России 27 матчей, забил 23 гола и сделал 9 результативных передач.

В феврале 2023 года Малком получил российское гражданство.

Источник: https://metaratings.ru/news/mirzoyan-malkom-progressiruet-vo-vtoroi-polovine-chempionata-pokazyval-potryasayushuyu-igru-254519/
Малком Филипе (Малком)
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Александр Мирзоян
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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30 тур
27.05 14:00
Химки – Урал
 0 : 3
27.05 16:30
Торпедо – Оренбург
 1 : 3
27.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 0 : 0
27.05 19:00
Сочи – Зенит
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28.05 14:00
Спартак – Пари НН
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28.05 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
28.05 16:30
Факел – Кр. Советов
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Федор Чалов

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П
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