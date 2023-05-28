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Сегодня, 12:50

Гришин заявил, что Агкацев выглядел не хуже Сафонова в матче с ЦСКА

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший тренер молодежного ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Заметно, что Владимир Ивич отлично проявляет себя в «Краснодаре», он смог выстроить хороший атакующий футбол. Быки отлично прессинговали, в нужный момент перестраивались и достойно оборонялись. Порой было не заметно, что они играют в меньшинстве. Потому что ЦСКА сегодня было очень сложно взломать их оборону, когда они сели низким блоком и стали играли на контратаках. Также сегодня отлично смотрелись молодые ребята в составе быков. Георгий Хачатурян достойно сыграл в защите, а Станислав Агкацев неоднократно выручал «Краснодар» и выглядел ничуть не хуже Матвея Сафонова. Поэтому, я бы не сказал, что армейцы не смогли победить из-за какого-то психологического давления. Скорее, «Краснодар» сыграл на хорошем уровне и почти ничего не позволил сделать в своей штрафной», — приводит слова Гришина RT.

В нынешнем сезоне 21-летний Агкацев провел 16 матчей в составе «Краснодара», пропустил 17 мячей и семь матчей отстоял на ноль.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1154456-grishin-agkacev-cska
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Александр Гришин
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1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 28 15 8 5 60-37 53
4
 Ростов 28 14 8 6 44-38 50
5
 Ахмат 28 15 4 9 47-34 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 28 13 6 9 47-38 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 28 11 6 11 47-43 39
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Кр. Советов 28 7 8 13 30-43 29
13
 Факел 28 5 12 11 34-46 27
14
 Пари НН 28 7 5 16 31-50 26
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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