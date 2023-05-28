Гришин заявил, что Агкацев выглядел не хуже Сафонова в матче с ЦСКА

Бывший тренер молодежного ЦСКА Александр Гришин поделился впечатлениями от игры «Краснодара» в матче 29-го тура РПЛ с ЦСКА.

«Заметно, что Владимир Ивич отлично проявляет себя в «Краснодаре», он смог выстроить хороший атакующий футбол. Быки отлично прессинговали, в нужный момент перестраивались и достойно оборонялись. Порой было не заметно, что они играют в меньшинстве. Потому что ЦСКА сегодня было очень сложно взломать их оборону, когда они сели низким блоком и стали играли на контратаках. Также сегодня отлично смотрелись молодые ребята в составе быков. Георгий Хачатурян достойно сыграл в защите, а Станислав Агкацев неоднократно выручал «Краснодар» и выглядел ничуть не хуже Матвея Сафонова. Поэтому, я бы не сказал, что армейцы не смогли победить из-за какого-то психологического давления. Скорее, «Краснодар» сыграл на хорошем уровне и почти ничего не позволил сделать в своей штрафной», — приводит слова Гришина RT.

В нынешнем сезоне 21-летний Агкацев провел 16 матчей в составе «Краснодара», пропустил 17 мячей и семь матчей отстоял на ноль.